Андрей Феллер — о командном спринте: Саня Большунов с первого круга пелотон разорвал

Российский лыжник Андрей Феллер прокомментировал третье место своей команды в спринте на чемпионате России. Феллер и Владимир Фролов уступили тандемам Александр Большунов/Александр Терентьев и Алексей Виценко/Ермил Вокуев.
«Вчера, когда увидели протокол первого полуфинала, где было минимум семь сильных команд, ощущения были не очень. Думали, если в шестёрку в этом забеге попадём, будет круто. Но в гонке никто не натягивал, спокойно в финал прошли.
Но в финале уже разборки были серьёзными. С первого круга начали работать. Саня Большунов с первого круга пелотон разорвал, а мы дальше работали как гармошка: то подтянемся, то растянемся. После второго круга четыре команды начали уходить от остальных (лидеров я в расчёт не беру). Ну а дальше разбирались те, у кого сил осталось побольше. Я постарался сделать всё, чтобы отправить Владимира Фролова на свой этап с преимуществом перед конкурентами в борьбе за третье место, а он ещё больше увеличил отрыв.
Если бы нам сказали накануне, что будем третьими, не поверили бы. Бронза на чемпионате России в такой конкуренции – очень круто! Мы, естественно, безумно счастливы!» — сказал Феллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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