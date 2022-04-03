Терентьев: с помощью Бородавко вновь ожила надежда на то, что всё ещё возможно

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал, как тренер Юрий Бородавко мотивировал его не потерять форму, когда спортсмен из-за травмы не смог вместе с партнёрами по сборной поехать в Пекин.

«Во время последнего сбора в Италии у меня возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Я понимал, что у меня нет никаких шансов бороться, психологически я уже сдался. Но Юрий Викторович нашёл нужные слова, чтобы изменить моё отношение ко всему случившемуся. Он объяснил, что этот момент нужно просто пережить и всё будет нормально. Наш тренер – очень сильный психолог, когда с ним разговариваешь, постепенно и сам заводишься. Юрий Викторович привёл пример Сани Большунова и Лёхи Червоткина в 2018-м, когда они сильно болели перед Олимпиадой. По его словам, ситуация у них была гораздо хуже, чем у меня. Ему удалось вывести меня из состояния обречённости.

Ушла ли в тот момент форма? Не совсем, но когда ты понимаешь, что твоя мечта об Олимпиаде рушится с каждым днём, даже не объяснить, как это всё отражалось на состоянии. Все уже улетали в Пекин, а я понимал, что не еду никуда. Удалил все социальные сети, поскольку просто не мог смотреть. Но это меня и мотивировало. С помощью Юрия Викторовича вновь ожила надежда на то, что всё ещё возможно. Я много тренировался, чтобы быть в хорошей форме, если всё же окажусь в Китае», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.