Пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски приняла решение продолжить карьеру.



Ранее 31-летняя лыжница допускала, что уйдёт из большого спорта. Однако решение норвежской лыжницы Терезе Йохауг закончить карьеру по окончании этого сезона заставило финскую спортсменку остаться.



«Взять золото теперь кажется более реалистичной задачей. Я ещё не готова уйти. Я всё ещё голодна. Если бы я приняла решение об окончании карьеры по итогам прошлого сезона, всё могло быть по-другому. В этом сезоне я была гораздо энергичнее, тренировки и соревнования давались весело», — сказала Пярмякоски в интервью Yle.



На счету Пярмякоски в общей сложности 12 олимпийских медалей и медалей чемпионатов мира, но среди них нет ни одной золотой.