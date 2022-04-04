Екатерина Юрлова-Перхт обратилась к Наталье Непряевой

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт обратилась к олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете, российской лыжнице Наталье Непряевой. Ранее Непряева, которая в сезоне-2021/2022 завоевала «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира, выложила в соцсетях соответствующее фото с трофеем.
«Наталья! Лучшая. Поздравляю от всей души», — написала Юрлова-Перхт в комментариях.
Фото: из личного архива натальи непряевой
Напомним, 5 марта Непряева досрочно стала обладательницей сезонного трофея, после того как в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг — потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.
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