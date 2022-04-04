Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Екатерина Тудегешева проиграла на выборах президента Федерации сноуборда России

Екатерина Тудегешева проиграла на выборах президента Федерации сноуборда России
Комментарии

Двукратная чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева проиграла на выборах президента Федерации сноуборда России действующему главе организации Денису Тихомирову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

Тихомиров возглавляет федерацию с 2014 года. Тудегешева объявила о выдвижении своей кандидатуры в конце марта. По словам спортсменки, главными тезисами её предвыборной программы было паритетное развитие всех дисциплин сноуборда, а не только параллельного и параллельного гигантского слалома.

Спортсменка отмечала, что решила пойти на выборы, после того как посмотрела выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где в активе команды была только одна бронзовая медаль, завоёванная Виком Уайлдом.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022