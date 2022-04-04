Двукратная чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева проиграла на выборах президента Федерации сноуборда России действующему главе организации Денису Тихомирову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.
Тихомиров возглавляет федерацию с 2014 года. Тудегешева объявила о выдвижении своей кандидатуры в конце марта. По словам спортсменки, главными тезисами её предвыборной программы было паритетное развитие всех дисциплин сноуборда, а не только параллельного и параллельного гигантского слалома.
Спортсменка отмечала, что решила пойти на выборы, после того как посмотрела выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где в активе команды была только одна бронзовая медаль, завоёванная Виком Уайлдом.
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