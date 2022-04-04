Тренер спринтерской группы французских лыжников покинет свой пост

Тренер сборной Франции по лыжным гонкам, работавший со спринтерами, Сирил Бурде объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает Le Dauphiné Libéré.



Сирил Бурде возглавил спринтерскую сборную Франции весной 2014 года. Одной из его задач стало развитие молодой группы французских спортсменов.



Под руководством Сирила Бурде Лука Шанава и Ришар Жуве выиграли по две гонки Кубка мира и 14 раз поднимались на подиум. «Малый хрустальный глобус» спринтерского зачёта выиграл подопечный Бурде Ришар Жуве. Впервые в истории Франции приз достался представителю этой страны. Жуве сумел опередить по итоговым показателям Йоханнеса Хёсфлота Клебо на последнем этапе Кубка мира, воспользовавшись отсутствием норвежца.



Бурде не исключил, что может возглавить женскую сборную Франции по биатлону.