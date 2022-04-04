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Терезе Йохауг примет участие во второй части чемпионата Норвегии

Терезе Йохауг примет участие во второй части чемпионата Норвегии
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг примет участие во второй части чемпионата Норвегии, которая пройдёт в Лигне с 6 по 9 апреля. Об этом сообщил менеджер лыжницы Йорн Эрнст в интервью NTB.

Эрнст сообщил, что, вероятнее всего, Йохауг примет участие в командном спринте, который запланирован на среду, 6 апреля. Также в рамках соревнований в Лигне пройдут скиатлон и классический спринт в четверг и пятницу соответственно. Участие Йохауг в этих гонках не подтверждено.

Напомним, сезон-2021/2022 для Йохауг стал последним на Кубке мира. Однако Терезе не исключила, что будет принимать участие в гонках уровня Ski Classics.

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