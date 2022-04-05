Елена Вяльбе — об отстранении России: всю истерию вокруг лыжников сделал один человек

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с отстранением российских лыжников от международных соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«На самом деле в пресс-релизе FIS было сказано про отстранение сборной России с целью обеспечения безопасности наших спортсменов. Это совершенно другая формулировка. А всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими. Вот это напрягает.

Эрик Рёсте (президент норвежской федерации. — Прим. «Чемпионата»)? Да. Мне было очень неприятно, что член Совета FIS так себя повёл. А его поддержал и руководитель лыжных гонок в FIS Вегард Ульванг, который сделал заявление в духе «Если FIS не может отстранить русских, то мы сами всё решим. А если нет, пусть забирают у нас Кубок мира». Что это за высказывания? Есть же корпоративная этика. Ты кто такой вообще в данном случае? Разве ты не член большой семьи FIS? Можно спокойно высказываться, а не кидать такими репликами, что мама не горюй. В Норвегии и спровоцировали эту истерию.

При этом я абсолютно уверена, что 99 процентов норвежских болельщиков хотели бы увидеть на трассе настоящую борьбу между своей командой и нашей. Чтобы расти, нужно соревноваться с сильнейшими. Всё остальное – утопия», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».