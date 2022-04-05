18-летний Савелий Коростелёв выиграл разделку на Всероссийских соревнованиях в Апатитах

Чемпион мира среди юниоров, российский лыжник Савелий Коростелёв выиграл гонку на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях в Апатитах. 18-летний Коростелёв на 12,8 секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Никита Родионов. Замкнул тройку Никита Егоров.

У женщин в гонке на 5 км свободным стилем победила Светлана Заборская, опередившая Ольгу Царёву и Анастасию Одинокову.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования (Апатиты). Мужчины. Разделка (10 км, коньковый ход)

1. Савелий Коростелев — 23.54,9.

2. Никита Родионов +12,8.

3. Никита Егоров +35,3.

4. Максим Зубцов +38,5.

5. Дмитрий Чекулаев +55,1.

6. Дмитрий Кондрашов +55,3.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования (Апатиты). Женщины. Разделка (5 км, коньковый ход)

1. Светлана Заборская — 13.29,9.

2. Ольга Царёва +11,5.

3. Анастасия Одинокова +12,7.

4. Ольга Жолудева +21,0.

5. Анна Кожинова +24,9.

6. Диана Головань +27,8.

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