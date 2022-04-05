Наталья Непряева плакала сестре в трубку после четвёртого места в олимпийской разделке

Лыжница Дарья Непряева в эфире «Матч ТВ» рассказала об эмоциях своей сестры олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Непряевой после того, как та финишировала четвёртой в олимпийской разделке.
Дарья: После четвёртого места на олимпийской разделке Наташа звонит и просто плачет. Говорю ей: «Слушай, даже не знаю, что тебе сказать. Просто плачь». Я тоже начинаю плакать, но не показываю, задерживаю дыхание. Она очень сильно переживает. Я за неё переживаю, и она за меня тоже. У нас довольно тёплые отношения.
Наталья: Звоню ей и плачу в трубку. Она молчит. Я просто выплакалась, и она такая: «Ну я не знаю, что тебе сказать». Я говорю: «Ну, в принципе, всё, мне ничего не надо. Я всё сказала». (смеётся)
Дарья: Я сама по себе очень эмоциональная, всегда ною. Поэтому хоть мне и очень тяжело, но я ни в коем случае не показываю, что плачу. Просто говорю: «Слушай, плачь — и всё». Она поплакала минуты четыре, и мы даже не разговаривали никак. Только вечером поговорили или даже на следующий день. Ну а что я ей скажу? Не расстраивайся? Это не поддержка, а бред какой-то. Мне кажется, нельзя так говорить. Понятно, что это по сути трагедия.
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