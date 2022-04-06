Жена Большунова показала открытку от мужа с ОИ-2022 в Пекине. Она дошла только вчера

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новое фото в своих соцсетях. На снимке Большунова держит открытку, которую муж отправил ей с Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), проходившей с 4 по 20 февраля. По почтовому штемпелю видно, что открытка дошла только вчера, 5 апреля.

«Привет! Сегодня я стал олимпийским чемпионом! У меня всё хорошо, до скорой встречи», — отмечается в сообщении на открытке.

Фото: из личного архива анны большуновой

На Играх 2022 года Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также завоевал серебро в разделке и бронзу в командном спринте.

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