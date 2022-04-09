Кулешова выиграла Югорский лыжный марафон свободным стилем, обойдя Непряеву
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Российская лыжница Анастасия Кулешова одержала победу в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 46 минут 19,4 секунды.
Второе место заняла олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева. Третьей стала Екатерина Смирнова.
Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Свободный стиль.
1. Анастасия Кулешова — 1:46.19,4.
2. Наталья Непряева +11,8.
3. Екатерина Смирнова +2.49,7.
4. Екатерина Носкова +2.51,0.
5. Алёна Перевозчикова +3.27,3.
6. Мария Истомина +4.57,4.
7. Арина Кусургашева +4.59,3.
8. Елизавета Каплина +6.11.2.
9. Ксения Довгая +6.12,8.
10. Ольга Кучерук +6.13,4.
Ранее победителем в мужском марафоне коньком стал Иван Якимушкин.
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