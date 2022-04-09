Кулешова выиграла Югорский лыжный марафон свободным стилем, обойдя Непряеву

Российская лыжница Анастасия Кулешова одержала победу в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 46 минут 19,4 секунды.

Второе место заняла олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева. Третьей стала Екатерина Смирнова.

Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Свободный стиль.

1. Анастасия Кулешова — 1:46.19,4.

2. Наталья Непряева +11,8.

3. Екатерина Смирнова +2.49,7.

4. Екатерина Носкова +2.51,0.

5. Алёна Перевозчикова +3.27,3.

6. Мария Истомина +4.57,4.

7. Арина Кусургашева +4.59,3.

8. Елизавета Каплина +6.11.2.

9. Ксения Довгая +6.12,8.

10. Ольга Кучерук +6.13,4.

Ранее победителем в мужском марафоне коньком стал Иван Якимушкин.

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