Бородавко объяснил, зачем Большунову и Непряевой «Хибинская весна» после ЧР и марафонов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, зачем олимпийским чемпионам Александру Большунову и Наталье Непряевой нужно участие в соревнованиях «Хибинская весна», запланированных на 13 и 14 апреля. В конце марта Большунов и Непряева, занимающиеся в группе Бородавко, выступили на чемпионате России, а в начале апреля выступили на Мончегорском и Югорском марафонах соответственно.

«Самая главная задача для них сейчас – продолжать тренироваться, поддерживать себя в достаточно хорошей спортивной форме. Нужно провести хорошую закатку на снегу, а в Мурманской области, в Кировске для этого есть прекрасные условия.

Кроме того, в Кировске есть возможность покататься на горных лыжах. Развивать и закреплять навыки преодоления склонов лыжникам очень нужно. Беголыжные тренировки можно успешно совмещать в этот период с горнолыжными. Это ещё и психологическая разгрузка в смене лыжной тренировочной деятельности», — цитирует Бородавко Metaratings.

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