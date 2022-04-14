«И я счастлива». Татьяна Сорина показала фото с большим букетом на день рождения

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина опубликовала свежую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка показала снимок с большим букетом, подаренным ей на день рождения. Вчера, 13 апреля, Сориной исполнилось 28 лет.

«И я счастлива», — подписала она фото.

Фото: из личного архива татьяны сориной

Ранее Сорина перенесла операцию на руке. Из-за этого она досрочно завершила сезон. Лыжница не приняла участия во Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые прошли в Кирово-Чепецке, и не выступила на чемпионате России, который прошёл в Сыктывкаре.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сорина заняла 15-е место в общем зачёте. На её счету 483 очка. «Большой хрустальный глобус» завоевала другая россиянка Наталья Непряева, у неё 973 очка.

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