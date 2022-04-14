«Величайший из шведов». Петтер Нортуг рассказал, чьё изображение висит у него на стене

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Петтер Нортуг рассказал, что на стене у него висит портрет короля Швеции — Карла XVI Густава. Под фотографией короля написаны слова после эстафеты на этапе Кубка мира в Хольменколлене в 2011 году, когда Петтер пересёк финиш и крикнул: «Король Карл Густав, ты меня слышишь?»
«Величайший из шведов, король Карл Густав, — он для меня прекрасный пример для подражания, с которым я встречался и который присутствовал на многих лыжных гонках. Так что это святое — просыпаться утром и приветствовать Карла Густава.
Я не раз высказывался в шведских СМИ, и он тоже, так что я вижу некоторое сходство между нами. Я надеюсь, что он обрадуется, если когда-нибудь узнает об этом, а также поделится со мной своими мыслями», — приводит слова Нортуга Langrenn.
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