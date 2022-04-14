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Юрий Бородавко сообщил о переходе Юлии Ступак в его группу

Юрий Бородавко сообщил о переходе Юлии Ступак в его группу
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что договорился с олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, лыжницей Юлией Ступак о переходе в его группу.

В сезоне-2021/2022 Ступак занималась под руководством Маркуса Крамера. После того как Крамер прекратил работу со сборной России, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе предложила, чтобы Юлия тренировалась в группе Бородавко.

«Мы с ней [со Ступак] пообщались, она теперь будет тренироваться у меня», — приводит слова Юрия Бородавко ТАСС.

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