Петтер Нортуг отреагировал на фото дедушки и тренера Йоханнеса Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оставил комментарий под постом пятикратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо в соцсетях. Клебо выложил фотографии, на которых можно посмотреть, как он отмечает Пасху с родными. На первом снимке Клебо изображён вместе с братом и сестрой, на втором — его дедушка Коре Хёсфлот, который одновременно является и тренером спортсмена.
«Лорд Коре», — написал Нортуг в комментариях.
Фото: из личного архива йоханнеса клебо
Фото: из личного архива йоханнеса клебо
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Йоханнес Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 по лыжным гонкам.
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