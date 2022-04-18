Горнолыжница София Годжа – о геях: у нас их нет. Они бы попадали на трассе в Кицбюэле

Олимпийская чемпионка 2018 года, серебряный призёр ОИ-2022 итальянская горнолыжница София Годжа ответила, есть ли среди спортсменов её вида спорта гомосексуалы.
«Среди женщин есть. Среди мужчин, думаю, их нет. Иначе они попадали бы на трассе в Кицбюэле.
Нормально ли, что трансгендеры соревнуются с женщинами? Если говорить о спорте, то мужчина, который становится женщиной, даже с учётом гормонального уровня имеет такие физические данные, которые позволяют ему работать мощнее. В этом случае я не думаю, что это правильно», — приводит слова Годжи Corriere Della Sera.
29-летняя Годжа также является вице-чемпионкой мира в супергиганте и бронзовым призёром чемпионата мира в гигантском слаломе. Обе олимпийские медали она завоевала в скоростном спуске.
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