Норвежец попал в больницу из-за попытки установить рекорд в ходьбе на лыжах за 24 часа

40-летний спортсмен из Альты (Норвегия) Даниэль Странд не смог установить мировой рекорд в ходьбе на лыжах за 24 часа.
Напомним, действующий рекорд, зафиксированный книгой рекорда Гиннеса, принадлежит финну Хансу Мяепяя, который в 2018 году смог за сутки пройти 472 км. Странд задался целью преодолеть отметку в 475 км, однако снялся после 21 часа из-за плохого самочувствия, на момент остановки пройдя 427 км. Спортсмен был доставлен больницу, где лёг под капельницу.
«Пришлось обратиться за помощью медиков. Нельзя сказать, что это большая неожиданность, но я не думал, что похудею настолько, что меня придётся госпитализировать», – приводит слова Странда издание NRK.
Абсолютный же рекорд принадлежит норвежцу Андерсу Окланду, который в апреле 2021 года за 41 час прошёл 700 км.
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