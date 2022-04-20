Терезе Йохауг намерена провести курс лекций о здоровье

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг, в конце марта завершившая карьеру, рассказала о желании организовать курс лекций о правильном питании и физической активности.

«В первую очередь, мне хочется поделиться опытом и внести свой вклад в то, что станет источником мотивации для людей. Для меня очень важно дать понять следующее: о здоровье и теле очень много информации, и она очень разнообразна. И при плохом раскладе эта информация может порождать нереалистичные ожидания, особенно у молодых женщин.

Через лекции я бы хотела акцентировать внимание на том, что самое главное – это здоровье и самочувствие, а не внешний вид. Это было бы полезно в долгосрочной перспективе, особенно при участии других профессионалов», – сказала Йохауг в интервью VG.