Терезе Йохауг намерена провести курс лекций о здоровье

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг, в конце марта завершившая карьеру, рассказала о желании организовать курс лекций о правильном питании и физической активности.
«В первую очередь, мне хочется поделиться опытом и внести свой вклад в то, что станет источником мотивации для людей. Для меня очень важно дать понять следующее: о здоровье и теле очень много информации, и она очень разнообразна. И при плохом раскладе эта информация может порождать нереалистичные ожидания, особенно у молодых женщин.
Через лекции я бы хотела акцентировать внимание на том, что самое главное – это здоровье и самочувствие, а не внешний вид. Это было бы полезно в долгосрочной перспективе, особенно при участии других профессионалов», – сказала Йохауг в интервью VG.
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