Александр Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным из-за операции
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сможет присутствовать на встрече российских олимпийцев с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, поскольку у спортсмена запланирована операция. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе.
«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — приводит слова Елены Вяльбе ТАСС.
Встреча российских олимпийцев с Путиным запланирована на 26 апреля. Изначально она должна была состояться в начале марта, но мероприятие пришлось перенести.
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
15:49
-
14:47
-
13:40
-
13:25
-
10:02
-
09:09
- 20 апреля 2022
-
11:33
-
09:58
-
09:04
-
08:45
-
08:29
- 19 апреля 2022
-
16:10
-
13:30
-
10:10
- 18 апреля 2022
-
21:59
-
20:59
-
14:53
-
14:36
-
13:47
-
12:18
-
12:12
-
09:13
-
08:36
-
08:26
- 17 апреля 2022
-
15:49
-
13:30
-
09:57
-
09:40
- 16 апреля 2022
-
11:23
-
10:47
-
10:33
- 15 апреля 2022
-
11:41
-
10:38
-
09:38
-
07:48
Партнерский контент