Женская сборная Швеции лишилась главного тренера Магнуса Ингессона

Магнус Ингессон, который привёл женскую сборную Швеции по лыжным гонкам к большому успеху, покидает команду.
Ингессон тренирует национальную лыжную команду с 2018 года, но помогать звёздным шведским дистанционщицам он начал гораздо раньше. 51-летний наставник известен сотрудничеством с Шарлотт Каллой. В последнее время Ингессон также тренировал Йонну Сундлинг, которая завоевала на Олимпиаде в Пекине золото, серебро и бронзу. Однако продлевать контракт со Шведской лыжной ассоциацией специалист не намерен.
«Это было непростым решением. Уходить, конечно, будет сложно, но я очень доволен тем, что сделал для сборной», — приводит слова Ингессона Expressen.
Сейчас Ингессон возвращается к работе полицейским, но не исчезнет полностью из лыжного мира, а продолжит тренировать, в том числе Сундлинг.
Замену наставнику рассчитывают найти к июню.
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