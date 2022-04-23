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Женская сборная Швеции лишилась главного тренера Магнуса Ингессона

Женская сборная Швеции лишилась главного тренера Магнуса Ингессона
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Магнус Ингессон, который привёл женскую сборную Швеции по лыжным гонкам к большому успеху, покидает команду.

Ингессон тренирует национальную лыжную команду с 2018 года, но помогать звёздным шведским дистанционщицам он начал гораздо раньше. 51-летний наставник известен сотрудничеством с Шарлотт Каллой. В последнее время Ингессон также тренировал Йонну Сундлинг, которая завоевала на Олимпиаде в Пекине золото, серебро и бронзу. Однако продлевать контракт со Шведской лыжной ассоциацией специалист не намерен.

«Это было непростым решением. Уходить, конечно, будет сложно, но я очень доволен тем, что сделал для сборной», — приводит слова Ингессона Expressen.

Сейчас Ингессон возвращается к работе полицейским, но не исчезнет полностью из лыжного мира, а продолжит тренировать, в том числе Сундлинг.

Замену наставнику рассчитывают найти к июню.

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