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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Гусакова скончалась на 92-м году жизни

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Гусакова скончалась на 92-м году жизни
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Советская лыжница, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Мария Гусакова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

О причинах смерти бывшей спортсменки ничего не сообщается.

Гусакова стала олимпийской чемпионкой на Играх 1960 года в Скво-Вэлли. Там она выиграла золотую медаль в гонке на 10 км и серебряную медаль в эстафете 3 x 5 км. Кроме того, лыжница становилась бронзовым призёром в гонке на 10 км на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке.

Гусакова является чемпионкой мира. На чемпионате мира 1962 года она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.

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