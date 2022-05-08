Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Гусакова скончалась на 92-м году жизни

Советская лыжница, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Мария Гусакова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.



О причинах смерти бывшей спортсменки ничего не сообщается.



Гусакова стала олимпийской чемпионкой на Играх 1960 года в Скво-Вэлли. Там она выиграла золотую медаль в гонке на 10 км и серебряную медаль в эстафете 3 x 5 км. Кроме того, лыжница становилась бронзовым призёром в гонке на 10 км на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке.



Гусакова является чемпионкой мира. На чемпионате мира 1962 года она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.