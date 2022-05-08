Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Гусакова скончалась на 92-м году жизни
Поделиться
Советская лыжница, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Мария Гусакова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
О причинах смерти бывшей спортсменки ничего не сообщается.
Гусакова стала олимпийской чемпионкой на Играх 1960 года в Скво-Вэлли. Там она выиграла золотую медаль в гонке на 10 км и серебряную медаль в эстафете 3 x 5 км. Кроме того, лыжница становилась бронзовым призёром в гонке на 10 км на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке.
Гусакова является чемпионкой мира. На чемпионате мира 1962 года она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
18:28
-
16:28
- 7 мая 2022
-
17:28
-
11:57
-
10:51
- 5 мая 2022
-
15:08
-
14:05
-
13:44
-
13:09
-
10:39
-
10:33
- 4 мая 2022
-
21:26
-
21:01
-
20:45
-
20:08
-
14:30
-
13:44
-
12:54
-
12:28
-
11:56
-
09:27
-
09:16
-
00:22
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:56
-
21:37
-
16:50
-
14:18
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
00:34
- 2 мая 2022
-
21:22
-
20:37
-
20:23
Партнерский контент