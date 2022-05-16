Ольга Жолудева: прошедший сезон получился совсем не таким, как себе представляла

Российская лыжница Ольга Жолудева, перешедшая из юниорок во взрослые соревнования, подвела итоги сезона и рассказала о будущих планах. В следующем сезоне она будет тренироваться у Олега Перевозчикова.
«Прошедший сезон получился для меня совсем не таким, как я себе представляла. Начиналось всё довольно хорошо. Весь подготовительный период прошёл без проблем, я была настроена на максимально хорошие результаты. И первые старты в России показали, что я могу бороться за высокие места. Подготовку к своему последнему чемпионату мира среди юниоров я провела очень хорошо благодаря тренерам нашей команды, но в норвежском Лигне не пробежала ни одной гонки.
Хотя ехала только с одной целью – завоевать золотую медаль. Подводящие старты в Кубке Скандинавии в Отепя показали, что всё было сделано правильно, я буквально на глазах набирала форму, но… Сразу по приезде в Норвегию я сдала положительный ПЦР-тест. И в итоге смотрела гонки из номера, переживала за девочек и понимала, что я тоже могу быть там и биться за награды. Но… Все бежали, а я сидела в номере.
Я рада, что всё сложилось именно так. И то, что к Олегу Орестовичу попала, и то, что продолжу совместный путь в лыжных гонках вместе с Женей Крупицкой. Мы с ней три года вместе провели в юниорской команде, а теперь и на взрослом уровне поработаем. Надеюсь, что в результате совместной работы с этим опытным специалистом мы придём к хорошим показателям. Конечно, мы пообщались с Олегом Орестовичем, услышали о том, чего он от нас ждёт. А то, к чему мы стремимся, он и сам прекрасно понимает. После разговора желания работать именно с ним только прибавилось», — приводит слова спортсменки сообщество «На лыжи!».
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