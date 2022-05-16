Лампич – о лыжнице Стине Нильссон, перешедшей в биатлон: она настоящая звезда для меня

Словенская лыжница Анамария Лампич, ранее выступившая с заявлением о переходе в биатлон, назвала спортсменку, вдохновившую её на такое решение. Это олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Стина Нильссон, в 2020 году также сменившая род деятельности и впоследствии дебютировавшая за шведскую биатлонную команду.
«Она настоящая звезда для меня. То, чего она достигла в биатлоне, просто невероятно. Мне бы хотелось быть похожей на неё», – приводит слова Лампич издание SVT.
Анамарии Лампич 26 лет. Она дебютировала в Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.
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