Лампич – о лыжнице Стине Нильссон, перешедшей в биатлон: она настоящая звезда для меня

Словенская лыжница Анамария Лампич, ранее выступившая с заявлением о переходе в биатлон, назвала спортсменку, вдохновившую её на такое решение. Это олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Стина Нильссон, в 2020 году также сменившая род деятельности и впоследствии дебютировавшая за шведскую биатлонную команду.

«Она настоящая звезда для меня. То, чего она достигла в биатлоне, просто невероятно. Мне бы хотелось быть похожей на неё», – приводит слова Лампич издание SVT.

Анамарии Лампич 26 лет. Она дебютировала в Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.