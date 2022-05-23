Йохауг раскритиковала решение уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжных гонках

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжных гонках. В частности, норвежка, уже завершившая карьеру, осталась недовольна заменой 30-километровой гонки на 50-километровую.
«Если такие изменения произойдут, гонки станут более скучными. Это неправильные изменения», — цитирует Йохауг Dagbladet.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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