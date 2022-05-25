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Сборная России подверглась полицейской проверке на «Тур де Ски» – 2022

Сборная России подверглась полицейской проверке на «Тур де Ски» – 2022
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Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал о курьёзном инциденте, случившемся с национальной командой на многодневке «Тур де Ски», прошедшей с 28 января по 4 февраля.

«В прошлом сезоне FIS запретила использование средств подготовки лыж, содержащих компонент С8. Их даже в фуре держать нельзя! Приведу простой пример. Мы приехали на этап «Тур де Ски» в Оберстдорф на фуре, в которой не было ни одного продукта с С8. Только расположились, как заявилась местная полиция, представители которой взяли на пробы два порошка и один парафин.

FIS перед началом сезона предупреждала о таких проверках, которые проводили местные власти. Моё мнение, что это больше была показуха, чем реальная работа. Но мало ли что могло произойти?» – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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