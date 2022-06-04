Степанова: Большунов и Клебо — «последние из могикан», таких уже не будет

Олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Вероника Степанова заявила, что будет концентрироваться только на одной дистанции, как и двукратный победитель Игр-2020 пловец Евгений Рылов.
«В разговоре с Евгением Рыловым услышала интересную для себя мысль. Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 рисковал, решившись выступать на дистанциях 100 и 200 метров. По-хорошему, было бы правильно выбрать что-то одно, а не гнаться за двумя зайцами. Если я правильно Евгения поняла, времена Майкла Фелпса, который мог забрать чуть ли не всё золото Олимпиады или чемпионата мира, прошли. Теперь, чтобы выиграть в плавании, нужна абсолютная специализация на конкретной дистанции, и сам он, Рылов, теперь будет всегда концентрироваться на одной конкретной дистанции, чтобы именно там победить, а в других участвовать просто не будет…
Я поймала себя на мысли, что и у нас в лыжных гонках все идёт к тому же. Тереза Йохауг забирала всё золото на дистанциях от 10 км и выше, а Марит Бьорген вообще могла выиграть что угодно — от спринта до марафона. Но больше на мировом уровне, скорее всего, так уже не будет. Я очень хочу выиграть индивидуальную гонку на Олимпиаде и/или чемпионате мира. И хочу готовиться именно к ней — в конкретном месте, на конкретной высоте, в конкретное время суток и так далее. А готовиться и выступать во всех гонках сразу — распыление внимания, концентрации. Я всегда такой была — на юниорский чемпионат мира — 2021 я приехала побеждать на 5 км и в эстафете — спринт был разминкой, а 15 км бежать я отказалась. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто стремится взять все медали и бежит каждую гонку, — Большунов, Клебо фантастические атлеты. Просто мне кажется, они «последние из могикан», таких уже не будет. Точно не я», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
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