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С тренером Анастасии Таталиной не продлили контракт после скандала с фристайлисткой

С тренером Анастасии Таталиной не продлили контракт после скандала с фристайлисткой
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Тренер по фристайлу Никита Васильев сообщил, что завершил работу в сборной России, так как после скандальной истории вокруг чемпионки мира Анастасии Таталиной с ним не продлили контракт.

В апреле Таталина опубликовала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина, в котором обвинила Васильева в требовании половины призовых. А её мама сообщила о домогательствах к дочери со стороны тренера.

«С нами не стали продлевать контракты, обоснований предъявлено не было, нас никто ни о чём не спрашивал. Связано ли это решение с делом Таталиной? Было много различных факторов, но сейчас это уже особого значения не имеет — решения приняты, и мусолить эту тему я смысла не вижу.

Никто не хочет работать в условиях, когда тебя в любой момент могут оклеветать. Сейчас рассматриваю варианты переезда для работы со сборной другой страны, в которой принимаются нормальные решения», — приводит слова Васильева ТАСС.

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