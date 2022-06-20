Устюгов — о продолжении карьеры: потренируемся и посмотрим, как сложится зимний сезон

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Сейчас потренируемся и посмотрим, как сложится зимний сезон. Честно скажу, я не так амбициозен. Меня с головой опустило после спринта на Олимпиаде. Я взглянул на лыжный мир иными глазами. Когда я сюда приехал, мне кто-то из старших товарищей сказал: «Что-то ты кислый. Заскучал по дому?» А я говорю: «Да».



Так что я не сразу смог переключиться на сборы, но сейчас уже прошла неделя, и я начинаю получать от них удовольствие, набираю обороты», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам на счету Устюгова 315 очков и 19-е место по итогам сезона.