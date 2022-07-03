Шарлотт Калла высказалась о расставаниях в романтических отношениях

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла поделилась своими мыслями насчёт расставаний в романтических отношениях.
«Когда дело доходит до отношений, то я решила не быть слишком сентиментальной в случае расставания. Я уехала от родителей в 16 лет, чтобы перейти в старшую школу, так что уже с тех пор у меня нет особых переживаний по поводу расставаний.
В дополнение к новой школе и собственной квартире конец лета 2003 года означал, что мой бойфренд на то время останется в другом городе. В последний день мы ночевали на одном из островов, купались в сауне и в море, жарили бананы с шоколадом.
Я до сих пор помню, как мне было одиноко и грустно. Я плакала реками слёз, когда мне было нечем заняться вечерами. Потом я много разговаривала с тётей, и она сказала мне, что в жизни всегда есть перемены, а что-то всегда заканчивается. Мне нужно было найти способы справиться со своей печалью, чтобы она не поглотила меня.
Тогда я решила рассматривать расставание как перерыв – до тех пор, пока мы не встретимся снова», – приводит слова Каллы Expressen.
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