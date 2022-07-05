Тренер норвежских лыжников заявил, что опасается смены поколений в своей команде

Тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум сообщил, что опасается смены поколений в своей команде. В качестве примера он привёл мужскую сборную Швеции, которой этот процесс дался нелегко.

«Средний возраст моей команды заоблачный. Твёрдое ядро команды, за исключением Харальда Эстберга Амундсена, работает здесь уже много лет. Разумеется, ничто не длится вечно, и вы не можете этого ожидать. Но в то же время мы привыкли всё время лидировать. Смена поколений должна пройти быстро, однако мы понимаем, что на это может уйти много времени», — приводит слова Носсума VG.

В Швеции за очень короткое время (между 2017-2018 годами) присоединились: Йохан Олссон, Маркус Хеллнер и Эмиль Йонссон. Даниэль Рикардссон и Теодор Петерсон отказались от выступления в национальной команде.

«Ребята, которые сдались, знали, чего это стоило и в какие ловушки не стоит попадать. Они ушли в течение короткого промежутка времени. В таком случае нужно пополниться свежими людьми и надеяться, что они просто войдут и возьмут верх», — комментирует ситуацию Носсум.