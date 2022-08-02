Фрида Карлссон пожертвует гонками на этапах Кубка мира, чтобы лучше подготовиться к ЧМ

Шведская лыжница Фрида Карлссон готова пропустить несколько гонок Кубка мира, чтобы подойти к чемпионату мира — 2023 в Планице в лучшей форме.
«Если честно, то я не очень разбираюсь в новых правилах, потому что Кубок мира — это не моя цель предстоящей зимой. Я рассматриваю этапы Кубка мира как подготовку к чемпионату мира», — заявила Карлссон в интервью SVT.
Карлссон добавила, что планирует принять участие во всех гонках Кубка мира, кроме спринта. Также она не исключила своего участия в «Тур де Ски» в конце года.
«Я всё ещё этим увлечена и думаю, что «Тур де Ски» будет своевременен. Затем я продолжу подготовку к чемпионату мира», — сказала Карлссон.
Напомним, Карлссон вместе с другой шведской лыжницей Майей Дальквист объявили об уходе из национальной команды Швеции.
Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023 пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
Фрида Карлссон бросает топор в мишень:
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