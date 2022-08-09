Юлия Ступак обратилась с заявлением к родителям юных российских лыжников

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка сделала заявление, в котором обратилась к родителям юных российских лыжников. Она призвала приводить детей в спорт, несмотря на то что в настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.
«Сейчас очень непростое время для российского спорта, но я искренне хочу сказать родителям, воспитывающим своих детей: приводите своих детей в спорт. Да, сейчас мы берём на наше поколение некоторые трудности, потому что осознаём отношение к нам, причём уже который год… Но я искренне верю, что спустя некоторое время ситуация нормализуется и на международных соревнованиях вновь заиграет наш гимн и засияет триколор. И стоять на пьедестале уже будут наши с вами дети.
Я говорю это от чистого сердца, потому что, несмотря на трудности, я проживаю потрясающую спортивную карьеру! И я искренне желаю каждому маленькому спортсмену стоять на первой ступени олимпийского пьедестала, испытывая эти потрясающие чувства!
Я пишу это, потому что понимаю, что в наших с вами руках не упустить это время, а преумножить его для спортивных будущих вершин. Для тех, кто сейчас только делает первые шаги в спорте, но уже через 10 лет будет ставить новые мировые рекорды!» — написала Ступак.
Юлия Ступак показала, как Глеб Ретивых дверь чинил:
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