В Норвегии прокомментировали призыв перейти на одинаковую экипировку и смазки
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Специалист по смазочным материалам лыжной сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд прокомментировал предложение директора Швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд выступать на одинаково подготовленных лыжах.
«Делиться нашими знаниями в чём-то противоречит соревновательной природе.
Не думаю, что возможно такое, что все страны будут смазывать лыжи одновременно и раскроют смазки. И я не уверен, что это ключевое. Это миф, что у нас есть много секретов в плане продуктов.
Не думаю, что FIS готова взять на себя все вопросы смазок. Вряд ли это сработает, и этого трудно добиться честным путём. Но мы рады принять участие в обсуждении и способствовать более тесному сотрудничеству», − приводит слова Стейна Олава Снесруда VG.
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