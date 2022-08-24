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В Норвегии прокомментировали призыв перейти на одинаковую экипировку и смазки

В Норвегии прокомментировали призыв перейти на одинаковую экипировку и смазки
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Специалист по смазочным материалам лыжной сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд прокомментировал предложение директора Швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд выступать на одинаково подготовленных лыжах.

«Делиться нашими знаниями в чём-то противоречит соревновательной природе.

Не думаю, что возможно такое, что все страны будут смазывать лыжи одновременно и раскроют смазки. И я не уверен, что это ключевое. Это миф, что у нас есть много секретов в плане продуктов.

Не думаю, что FIS готова взять на себя все вопросы смазок. Вряд ли это сработает, и этого трудно добиться честным путём. Но мы рады принять участие в обсуждении и способствовать более тесному сотрудничеству», − приводит слова Стейна Олава Снесруда VG.

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Источник: VG

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