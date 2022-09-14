Червоткин рассказал о планах по участию на летнем чемпионате

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин рассказал, что планирует выступить на летнем чемпионате. Спортсмен намеревается выступить на двух стартах.



«Настраиваюсь на 20-километровую разделку классикой, а также на кросс в последний день. Пока что хочу только два старта пробежать.



Болезнь длилась где-то полторы недели. Примерно столько же я тренируюсь. Поэтому целей на грядущий чемпионат перед собой никаких не ставлю. Нужно просто продышаться и дальше набирать тренировочную форму», — цитирует Червоткина «Тюменская арена».



В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам 27-летний Червоткин, заработавший 387 очков, занял 15-е место в общем зачёте. Лучшим среди россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, на счету которого 878 очков. Он занял второе место и уступил только пятикратному чемпиону ОИ Йоханнесу Клебо (Норвегия), который заработал 1375 очков. Напомним, российские лыжники пропустили последние этапы сезона вследствие отстранения со стороны FIS.

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