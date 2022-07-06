Олимпийский чемпион Алексей Червоткин выложил фото с голым торсом

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Алексей Червоткин опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию с голым торсом.

Фото: из личного архива алексея червоткина

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам 27-летний Червоткин, заработавший 387 очков, занял 15-е место в общем зачёте. Лучшим среди россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, на счету которого 878 очков. Он занял второе место и уступил только пятикратному чемпиону ОИ Йоханнесу Клебо (Норвегия), который заработал 1375 очков. Напомним, российские лыжники пропустили последние этапы сезона вследствие отстранения со стороны FIS.

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