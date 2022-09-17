Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Безматерных показал лучшее время в квалификации спринта на ЧР, Якимушкин не прошёл дальше

Безматерных показал лучшее время в квалификации спринта на ЧР, Якимушкин не прошёл дальше
Комментарии

Российский лыжник Иван Безматерных показал лучший результат в квалификации классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Его время — 3.30,58. Глеб Ретивых отстал на 0,6 секунды, Андрей Мельниченко — на 0,69.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в масс-старте свободным стилем Иван Якимушкин не смог пробиться в четвертьфинал, показав 64-е время.

Всего на старт вышли 127 мужчин, дальнейшую борьбу продолжат 30 участников. Представляем шестёрку лучших в квалификации.

Летний чемпионат России. Тюмень
Спринт. Квалификация. Мужчины

1. Иван Безматерных — 3.30,58.
2. Глеб Ретивых +0,6.
3. Андрей Мельниченко +0,69.
4. Андрей Кузнецов +2,97.
5. Андрей Парфёнов +3,12.
6. Савелий Коростелёв +3,26.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022