Безматерных показал лучшее время в квалификации спринта на ЧР, Якимушкин не прошёл дальше

Российский лыжник Иван Безматерных показал лучший результат в квалификации классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Его время — 3.30,58. Глеб Ретивых отстал на 0,6 секунды, Андрей Мельниченко — на 0,69.
Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в масс-старте свободным стилем Иван Якимушкин не смог пробиться в четвертьфинал, показав 64-е время.
Всего на старт вышли 127 мужчин, дальнейшую борьбу продолжат 30 участников. Представляем шестёрку лучших в квалификации.
Летний чемпионат России. Тюмень
Спринт. Квалификация. Мужчины
1. Иван Безматерных — 3.30,58.
2. Глеб Ретивых +0,6.
3. Андрей Мельниченко +0,69.
4. Андрей Кузнецов +2,97.
5. Андрей Парфёнов +3,12.
6. Савелий Коростелёв +3,26.
Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября.
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