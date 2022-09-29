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Тренер лыжной сборной Норвегии: будет полный идиотизм, если русских вернут на Кубок мира

Тренер лыжной сборной Норвегии: будет полный идиотизм, если русских вернут на Кубок мира
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона. Ранее Вион намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира в сезоне-2022/2023.

«Для меня полностью очевидно, что в нынешних обстоятельствах их не допускают к участию. Будет полный идиотизм, если русским позволят выступать. Не знаю, надо ли будет нам ехать на соревнования, если всё так сложится. Сейчас для нас было бы немыслимо конкурировать и создавать развлечение на ТВ с русскими», — приводит слова тренера норвежское издание VG.

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