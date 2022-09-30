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Михал Ламплот стал новым директором FIS по лыжным гонкам

Михал Ламплот стал новым директором FIS по лыжным гонкам
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назначила Михала Ламплота новым директором по лыжным гонкам. Он пришёл на смену Пьеру Миньере, который покидает свой пост гоночного директора после 12 лет успешной работы.

Ламплот присоединился к FIS в 2009 году и все 12 лет был помощником Миньере, занимаясь созданием медиаконтента, работой со СМИ и проведением молодёжных и юниорских чемпионатов мира.

«Пьер был отличным лидером, наставником и другом. Работа с ним более десяти лет дала мне наилучшую подготовку, о которой я мог только мечтать, чтобы взяться за эту новую роль. Я рад взять на себя ответственность и с нетерпением жду продолжения работы со всеми заинтересованными сторонами и партнёрами для успешного будущего лыжных гонок», — приводит слова Ламплота пресс-служба FIS.

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