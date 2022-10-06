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В Норвегии не исключили бойкота лыжных соревнований в случае допуска на них россиян

В Норвегии не исключили бойкота лыжных соревнований в случае допуска на них россиян
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг не исключила бойкота международных соревнований в случае допуска на них российских и белорусских спортсменов.

Ранее Норвегия бойкотировала заседания FIS в Цюрихе из-за участия в них представителей России.

«Мы хотим, чтобы и спортсмены, и руководители российской команды были отстранены, пока идёт специальная военная операция России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
Бойкот абсолютно актуален, поэтому мы должны это обсудить. Будет невероятно, если русских вернут на Кубок мира, потому что ситуация на Украине не улучшилась, а наоборот, ухудшилась.

Это принципиальный вопрос, хотя пока рано говорить, коснётся ли это всех лыжных видов, но в нашей позиции сомнений нет. Это было видно на заседаниях FIS.

Мы направили в FIS письмо, где заявили, что они должны работать над тем, чтобы отстранить не только спортсменов, но и руководителей», – приводит слова Дюрхауг Dagbladet.

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