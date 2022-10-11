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Елена Вяльбе рассказала, есть ли у сборной России проблемы с инвентарём и экипировкой

Елена Вяльбе рассказала, есть ли у сборной России проблемы с инвентарём и экипировкой
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе рассказала, что национальные команды полностью обеспечены инвентарём и экипировкой. Напомним, ранее многие компании ушли с российского рынка.

«Никаких проблем с инвентарём и экипировкой нет. Сборные России полностью всем обеспечены», — приводятся слова Елены Вяльбе на сайте телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований. Такое решение Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Также посмотрите видео, как олимпийский чемпион Александр Большунов тренируется на лыжероллерах:

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