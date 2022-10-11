В Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за высоких цен на энергоносители

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», который должен был пройти в Фалуне (Швеция) с 24 по 25 ноября, отменён. Об отмене соревнований сообщил представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон. Он сослался на сложную политическую и экономическую ситуацию.



«Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, нам не удалось обеспечить финансово проведение соревнований. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований.



Очень жаль, что нам приходится отменять соревнования, но мы сделали всё, чтобы провести турнир. Жаль, что нам не удалось», — приводит слова менеджера InsideTheGames.

В новом сезоне соревнования по биг-эйру пройдут лишь на двух этапах Кубка мира.