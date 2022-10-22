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Сочи не примет лыжные соревнования — альтернативу ЧМ-2023 в Планице

Сочи не примет лыжные соревнования — альтернативу ЧМ-2023 в Планице
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о соревнованиях, на которых будут выступать российские лыжники в сезоне-2022/2023.

Ранее сегодня Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Все соревнования, прописанные в календаре предстоящего сезона, будут проведены, как и планировалось. Ведь наш Кубок России проходил всегда, вне зависимости от того, какие соревнования были в международном календаре. Единственное, нужно найти замену Сочи, где мы планировали провести соревнования – альтернативу чемпионату мира. Оттуда нас корректно попросили. Нам предложили соревноваться на биатлонном комплексе «Лаура», но мы там соревнования не проводим. Ничего, найдём другое место», — сообщила Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Соревнования «Чемпионские высоты» в Сочи были запланированы с 23 февраля по 5 марта 2023 года.

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