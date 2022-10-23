Маркус Крамер отреагировал на решение FIS продлить отстранение российских лыжников

Немецкий тренер Маркус Крамер поделился мыслями об решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских атлетов на сезон 2022/2023.



«Конечно, мне сказали о решении FIS продлить отстранение россиян. Я хочу увидеть российских спортсменов на чемпионате мира, но я ожидал такого решения раньше», – сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После начала спецоперации на Украине организаторы Кубка мира в Норвегии добились отстранения российских спортсменов. Спортсменам не разрешили провести сезон 2021/2022 в нейтральном статусе. Затем зашла речь о возможном допуске атлетов к соревнованиям, однако федерации Норвегии, Швеции и Финляндии заявили о бойкотировании Кубка мира в случае участия там россиян.