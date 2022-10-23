Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Маркус Крамер отреагировал на решение FIS продлить отстранение российских лыжников

Маркус Крамер отреагировал на решение FIS продлить отстранение российских лыжников
Комментарии

Немецкий тренер Маркус Крамер поделился мыслями об решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских атлетов на сезон 2022/2023.

«Конечно, мне сказали о решении FIS продлить отстранение россиян. Я хочу увидеть российских спортсменов на чемпионате мира, но я ожидал такого решения раньше», – сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После начала спецоперации на Украине организаторы Кубка мира в Норвегии добились отстранения российских спортсменов. Спортсменам не разрешили провести сезон 2021/2022 в нейтральном статусе. Затем зашла речь о возможном допуске атлетов к соревнованиям, однако федерации Норвегии, Швеции и Финляндии заявили о бойкотировании Кубка мира в случае участия там россиян.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022