Губерниев: наши лыжники молчат, потому что самое главное — не обидеть «шамаханскую царицу»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мыслями о том, почему российские лыжники не высказываются относительно их отстранения на сезон-2022/2023.

«Для меня загадка, почему российские лыжники молчат. У людей отняли всё. Век спортсмена короткий. Александр Большунов и Наталья Непряева находятся в расцвете сил. Ребята, вы чего молчите? Можно обратиться в МОК, как это сделала Мария Ласицкене. Надо стучаться во все двери — в МОК, к соперникам, к болельщикам. Можно даже писать на русском языке, там всё переведут.

А молодёжь почему молчит? Непряева и Большунов хоть свои медали взяли, а следующее поколение чего? Хуже для них уже не будет, но можно хоть попытаться. Но я понимаю, почему они молчат. В российских лыжах точку зрения может высказывать только один человек. Лыжники у нас молчуны, потому что самое главное — не обидеть «шамаханскую царицу», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».