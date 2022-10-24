Губерниев: наши лыжники молчат, потому что самое главное — не обидеть «шамаханскую царицу»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мыслями о том, почему российские лыжники не высказываются относительно их отстранения на сезон-2022/2023.
«Для меня загадка, почему российские лыжники молчат. У людей отняли всё. Век спортсмена короткий. Александр Большунов и Наталья Непряева находятся в расцвете сил. Ребята, вы чего молчите? Можно обратиться в МОК, как это сделала Мария Ласицкене. Надо стучаться во все двери — в МОК, к соперникам, к болельщикам. Можно даже писать на русском языке, там всё переведут.
А молодёжь почему молчит? Непряева и Большунов хоть свои медали взяли, а следующее поколение чего? Хуже для них уже не будет, но можно хоть попытаться. Но я понимаю, почему они молчат. В российских лыжах точку зрения может высказывать только один человек. Лыжники у нас молчуны, потому что самое главное — не обидеть «шамаханскую царицу», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
- 24 октября 2022
-
13:56
-
13:01
-
12:19
-
10:18
-
08:36
- 23 октября 2022
-
22:55
-
22:05
-
14:35
-
14:15
-
13:25
-
12:35
-
11:56
-
11:52
-
10:37
-
10:31
-
09:24
- 22 октября 2022
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
20:47
-
20:47
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
14:35
-
13:35
-
13:18
-
13:03
-
12:35
-
11:42