Степанова — о решении FIS: лицемерие. Напомните, когда Израиль или США отстраняли?

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, россиянка Вероника Степанова высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских атлетов на сезон-2022/2023.
«Продолжать выступать против отстранения российских спортсменов меня побуждает чувство несправедливого отношения со стороны менеджеров в международном спорте. Это не что иное, как лицемерие. Напомните мне, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США и за что?
Я говорю это не потому, что им надо было запретить выступать. Спорт должен сводить мосты между людьми, а не разделять их. Планета слишком мала, чтобы строить стены. Россия не перестанет быть одним из ближайших соседей Швеции. Вы должны начать принимать нас так же, как мы принимаем вас», — цитирует Степанову SVT Sport.
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