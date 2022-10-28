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«Лыжные гонки потеряли прежнюю зрелищность». Призёр Олимпиады Черноусов — о реформах FIS

«Лыжные гонки потеряли прежнюю зрелищность». Призёр Олимпиады Черноусов — о реформах FIS
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Российский лыжник Илья Черноусов поделился мнением о последних реформах, которые проводила Международная федерация лыж (FIS).

«Больше одного часа мало кто перед телевизором высидит, когда будет смотреть женский марафон (смеётся). Что касается изменений, то мне кажется, смысл не в самой программе соревнований, а в том, чтобы её правильно показывать. По-моему, в прошлом сезоне на некоторых этапах трансляции были вообще непонятными, смотреть было неинтересно. Картинка должна быть грамотно построена, это самое главное. Конечно, мечтать о такой вершине, как показ Формулы-1, наивно, но стремиться нужно в эту сторону.

Из всех нововведений последнего времени, на мой взгляд, достаточно интересна только смешанная эстафета. Игры FIS? Идея хорошая, но есть вопросы к формату, он пока непонятен. Красота лыжного спорта и заключается в классических дистанциях, в нормальных эстафетах, первые многодневки «Тур де Ски» – это пример интересного формата. К сожалению, в последние годы лыжные гонки потеряли прежнюю зрелищность», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»:

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