Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В FIS сообщили, что получили от России ежегодный членский взнос за следующий сезон

В FIS сообщили, что получили от России ежегодный членский взнос за следующий сезон
Комментарии

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что получили от России ежегодный членский взнос на сезон-2022/2023, несмотря на отстранение российских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Членский взнос от России был выплачен. У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно € 2 тыс. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно», – приводит слова пресс-службы Международной федерации лыжного спорта издание ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

«Нигде нет таких условий, как в России». Как герой Олимпиады в Сочи устроился в Европе «Нигде нет таких условий, как в России». Как герой Олимпиады в Сочи устроился в Европе

Большунов тренируется на лыжероллерах:

2
0
1
0
3
0
Поделиться
Теги Лыжи Чемпионат мира •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022