В FIS сообщили, что получили от России ежегодный членский взнос за следующий сезон

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что получили от России ежегодный членский взнос на сезон-2022/2023, несмотря на отстранение российских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Членский взнос от России был выплачен. У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно € 2 тыс. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно», – приводит слова пресс-службы Международной федерации лыжного спорта издание ТАСС.



В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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