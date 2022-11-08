Денис Спицов выиграл коньковую разделку в Ханты-Мансийске
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Денис Спицов одержал победу в 10-километровой разделке коньковым ходом в Ханты-Мансийске. Соревнования проходят в рамках контрольных тренировок национальной команды России.
Спицов на 2,6 секунды опередил другого олимпийского чемпиона в эстафете Алексея Червоткина. Третьим к финишу пришёл серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев, четвёртым стал серебряный призёр ОИ-2022 в марафоне Иван Якимушкин.
Контрольные тренировки сборной России по лыжным гонкам. Ханты-Мансийск. Мужчины. Разделка (10 км, коньковый ход, топ-4)
1. Денис Спицов — 23.46,7
2. Алексей Червоткин +2,6
3. Артём Мальцев +29,4
4. Иван Якимушкин +30,1…
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